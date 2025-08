Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sechs Fenster beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, beschmierten Unbekannte bereits am Montag, zwischen 17:30 und 19 Uhr, insgesamt sechs Fenster eines Gebäudes mit blauer Farbe in der Straße Großer Brühl. Hinweise zu dem oder den Verursachern liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell