PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach hohem Schaden - Täterin gesucht

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach hohem Schaden - Täterin gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Schildesche- Berlin- Nach einem Diebstahl am Montag, 19.08.2024. und dem anschließenden Einsatz der gestohlenen EC-Karten mit einem hohen Schaden bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung.

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete gegen 17:00 Uhr aus der Mittelkonsole eines, auf einem Supermarktparkplatz an der Artur-Ladebeck-Straße, stehenden PKW die Geldbörse. Zuvor hatte sie den Eigentümer auf den Wechsel eines Geldscheins angesprochen.

Mit den in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karten wurden anschließend Geldabhebungen an Geldautomaten in Bielefeld und Berlin sowie Zahlungen für Einkäufe in verschiedenen Geschäften in Bielefeld und Berlin vorgenommen.

Mit dem Lichtbild der Geldabheberin bittet die Polizei um Hinweise.

Fotos zu der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191883

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:53

    POL-BI: Täter versucht Mann in SUV zu zerren

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brake - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer versuchten Freiheitsberaubung. Ein Trio soll am Dienstagabend, 13.01.2026, versucht haben, einen 22-jährigen Bielefelder in ein dunkelgraues Auto zu zerren. Nach dem aktuellen Kenntnisstand ging der Bielefelder zwischen 21:10 Uhr und 21:30 Uhr vom Bahnhof in Bielefeld Brake zu Fuß über die Naggertstraße in Richtung Stromstraße. Vor ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:42

    POL-BI: Gemütliche Flucht - Fahrerin in Haft

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Eine mit Haftbefehl gesuchte PKW-Fahrerin scheiterte am Mittwoch, 14.01.2026, bei der Flucht vor der Polizei. Sie besaß auch keinen Führerschein. Streifenpolizisten fiel um 23:50 Uhr ein VW Passat besetzt mit zwei Frauen auf, die die Busspur der Friedrich-Verleger-Straße befuhren und in einem großen Bogen nach rechts auf die Herforder Straße abbogen. Die VW-Fahrerin musste nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren