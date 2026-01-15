Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach hohem Schaden - Täterin gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Schildesche- Berlin- Nach einem Diebstahl am Montag, 19.08.2024. und dem anschließenden Einsatz der gestohlenen EC-Karten mit einem hohen Schaden bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung.

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete gegen 17:00 Uhr aus der Mittelkonsole eines, auf einem Supermarktparkplatz an der Artur-Ladebeck-Straße, stehenden PKW die Geldbörse. Zuvor hatte sie den Eigentümer auf den Wechsel eines Geldscheins angesprochen.

Mit den in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karten wurden anschließend Geldabhebungen an Geldautomaten in Bielefeld und Berlin sowie Zahlungen für Einkäufe in verschiedenen Geschäften in Bielefeld und Berlin vorgenommen.

Mit dem Lichtbild der Geldabheberin bittet die Polizei um Hinweise.

Fotos zu der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191883

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell