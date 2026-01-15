Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht mit Funkenflug auf der A2

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Mittwochabend, 14.01.2026, schlief ein 64-jähriger Mann mutmaßlich am Steuer seines Mercedes ein und kollidierte auf einer Strecke von rund 15 Kilometern mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Ein LKW-Fahrer bremste das Auto schließlich aus.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz gegen 21:15 Uhr mit einem Mercedes E 250 die A2 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe des Rastplatzes Lipperland Nord kam er mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke, wodurch erheblicher Schaden am Fahrzeug entstand.

Doch statt den Unfall der Polizei zu melden, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt zunächst fort und hinterließ Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Das linke Vorder- und Hinterrad des Mercedes waren durch die Kollisionen zerstört, wodurch das Auto schließlich auf Felgen fuhr und Funken flogen.

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld bemerkte den fahrenden und stark beschädigten Mercedes. Um Schlimmeres zu verhindern, bremste er das Auto des 64-Jährigen kurz vor der Anschlussstelle Bielefeld-Süd auf dem Seitenstreifen aus.

Ein 33-jähriger Mann aus Ascheberg, befand sich hinter den zwei Fahrzeugen und fuhr mutmaßlich über ein verlorenes Fahrzeugteil des Mercedes. Nach einer ersten Prüfung entstand kein Schaden. Am Land Rover eines 25-Jährigen aus Petershagen entstand beim Überfahren eines Mercedesteils leichter Sachschaden.

Auf die alarmierten Polizisten machte der Mercedes-Fahrer zunächst einen verwirrten Eindruck. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst stellte aber keine medizinischen Auffälligkeiten bei dem 64-Jährigen fest. Alkohol- und Drogentests verliefen ebenfalls negativ. Schließlich gab der Herzebrock-Clarholzer gegenüber den Polizisten an, dass er möglicherweise am Steuer eingeschlafen sei.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der 64-Jährige muss sich nun für die Straßenverkehrsgefährdung infolge des Sekundenschlafs und für die Unfallflucht verantworten. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell