Polizei Bielefeld

POL-BI: Rotwein-Diebespaar greift in Weinhandlung zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 13.01.2026, entwendete ein Täter-Paar aus einem Geschäft hochwertigen Wein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau betrat gegen 13:00 Uhr eine Weinhandlung an der Hagenbruchstraße und ging, während der Verkäufer sich an der Kasse befand, durch den Verkaufsraum. Wenig später betrat ein Mann das Geschäft und ging gemeinsam mit der Frau zu den Regalen mit den Weinen, wo sie einige Flaschen hin und her schoben. Anschließend kam das Paar zur Kasse, bezahlte einen kleinen Artikel aus dem Sortiment und verließ dann den Verkaufsraum in Richtung Altstadt. Der Verkäufer kontrollierte anschließend die Weinregale und stellte den Diebstahl von mehreren Flaschen hochpreisigen Rotwein fest.

Der Mitarbeiter beschrieb die Täterin als circa 45 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, von osteuropäischer Herkunft, mit hellblonden Haaren, aufgespritzten Lippen und extrem langen Wimpern. Sie war mit einer hellbraunen-beigen Felljacke und schwarzen Kunstlederleggings sowie hellen Moonboots.

Der Mann soll circa 170 cm groß, von osteuropäischer Herkunft, mit dunklen kurzen Haaren und von normaler Statur sein. Er war mit einer Winterjacke bekleidet und trug eine Tasche oder einen Beutel.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell