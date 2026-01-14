Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Dieb?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Im Juni 2025 stahl er Kopfhörer in einem Verbrauchermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg.

Gegen 21:00 Uhr am Dienstag, 03.06.2025, hielt sich der Ladendieb mit zwei weiteren Männern in dem Geschäft auf. Dort entwendete der Tatverdächtige drei Paar Kopfhörer. Anschließend verließ der Ladendieb das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW ist ein Foto des gesuchten Mannes veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/191722

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität des Diebs beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

