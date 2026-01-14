PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Dieb?

  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Im Juni 2025 stahl er Kopfhörer in einem Verbrauchermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg.

Gegen 21:00 Uhr am Dienstag, 03.06.2025, hielt sich der Ladendieb mit zwei weiteren Männern in dem Geschäft auf. Dort entwendete der Tatverdächtige drei Paar Kopfhörer. Anschließend verließ der Ladendieb das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW ist ein Foto des gesuchten Mannes veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/191722

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität des Diebs beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 14:12

    POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: MK Krug ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt in einem häuslichen Umfeld in Vlotho

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Herford - Vlotho - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und Ermittler einer Bielefelder Mordkommission verdächtigen einen 31-Jährigen, am Dienstagabend, 13.01.2026, seiner 27-jährigen Frau mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Neben der Tatortaufnahme ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:46

    POL-BI: Gelbes Modellflugzeug gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 11.01.2026, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Unbekannte stahlen Gegenstände des Modellbaus. Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Haus an der Spindelstraße, in Höhe der Haspelstraße. Dort brachen sie die Tür zu einem Kellerraum auf und stahlen ein gelbes Modellflugzeug, eine Funksteuerung und weitere Gegenstände des ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:35

    POL-BI: Schockanruf aufs Mobiltelefon

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 13.01.2026, setzten Betrüger Bielefelder Senioren mit einem Schockanruf unter Druck. Die Übergabe von Geld und Schmuck scheiterte. Eine Bielefelderin erhielt gegen 12:50 einen Telefonanruf auf ihr Mobiltelefon. Der Anrufer gab vor, Polizist in Potsdam zu sein und anzurufen, weil der Sohn der Bielefelderin einen tödlichen Verkehrsunfall mit Flucht verursacht ...

    mehr
