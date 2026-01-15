Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemütliche Flucht - Fahrerin in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine mit Haftbefehl gesuchte PKW-Fahrerin scheiterte am Mittwoch, 14.01.2026, bei der Flucht vor der Polizei. Sie besaß auch keinen Führerschein.

Streifenpolizisten fiel um 23:50 Uhr ein VW Passat besetzt mit zwei Frauen auf, die die Busspur der Friedrich-Verleger-Straße befuhren und in einem großen Bogen nach rechts auf die Herforder Straße abbogen. Die VW-Fahrerin musste nach dem Abbiegen die Fahrspur korrigieren, fuhr wechselnd schneller und langsamer, so dass der PKW ruckelnde Bewegungen machte. Die Streifenbeamten folgten dem Fahrzeug über den Willy-Brandt-Platz und der Paulusstraße auf die August-Bebel-Straße. Die Fahrerin missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten, so dass diese zusätzlich das Signalhorn einschalteten. Unbeirrt setzte die Passat-Fahrerin die Fahrt in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 50 km/h fort und missachtete anschließend an zwei aufeinanderfolgenden Ampeln das Rotlicht.

In Höhe der Falkstraße setzten die Beamten den Streifenwagen vor den Passat und bremsten die Fahrerin aus. Sie sprang aus dem Fahrzeug und rannte, von der Polizistin verfolgt, davon. Noch vor Erreichen der Heeper Straße stoppte die Beamtin die Flüchtende. Die polizeibekannte 20-jährige Bielefelderin äußerte spontan, weggelaufen zu sein, da sie keinen Führerschein besitzt.

Aufgrund der fehlenden Papiere erfolgte auf der Polizeiwache eine Identitätsfeststellung der Fahrerin, bei der sich herausstellte, dass die von der 20-Jährigen Am Anhalteort angegebenen Personaldaten falsch waren.

Eine Überprüfung bestätigte, dass die 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem bereits mit einem Haftbefehl nach ihr gefahndet wurde. Die Polizisten nahmen sie fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell