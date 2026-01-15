Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter versucht Mann in SUV zu zerren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer versuchten Freiheitsberaubung. Ein Trio soll am Dienstagabend, 13.01.2026, versucht haben, einen 22-jährigen Bielefelder in ein dunkelgraues Auto zu zerren.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand ging der Bielefelder zwischen 21:10 Uhr und 21:30 Uhr vom Bahnhof in Bielefeld Brake zu Fuß über die Naggertstraße in Richtung Stromstraße. Vor einem Carport, welches zu einem Grundstück am Strandweg gehört, parkte ein dunkelgrauer SUV, an dem eine Tür offenstand.

Ein neben dem Auto stehender Mann packte den Arm des 22-Jährigen und forderte ihn auf, in den Wagen zu steigen. Der Bielefelder riss sich los und flüchtete zu Fuß.

Ein Komplize des Unbekannten soll eine Sturmhaube getragen haben. Zudem soll sich ein weiterer Mann im Fahrzeug befunden haben.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten keine tatverdächtigen Personen oder das Fahrzeug angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der versuchten Freiheitsberaubung dauern an.

Der Mann, der den 22-Jährigen in das Auto zerren wollte, soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er hatte einen Vollbart und trug eine Cap sowie eine dunkle Weste.

Ein Komplize trug schwarze Kleidung, eine Sturmhaube und eine Cap. Er soll zudem kleiner als 180 cm gewesen sein.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu dem dunkelgrauen SUV machen, der vor dem Carport geparkt stand? Wer kann sich an ein mögliches Kennzeichen erinnern?

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu dem beschriebenen Fahrzeug oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell