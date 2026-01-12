Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Betrunkener Fahrradfahrer

In Hage hat die Polizei am Sonntag einen alkoholisierten Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert. Der 53-Jährige Mann war am frühen Nachmittag entlang der Hauptstraße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Norden ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beschädigte gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Gewerbestraße einen grauen VW California Beach. Der Verursacher meldete den Unfall nicht und fuhr unerlaubt davon. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Ihlow - Unfallflucht auf Parkplatz

In Ihlow ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag nach einem Parkplatzunfall geflüchtet. Zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr touchierte der Unbekannte auf dem Parkplatz in der Straße Zum Forsthaus, vor der Klosterstätte, mit seinem Fahrzeug einen grauen Opel Corsa. Der Opel wurde vorne rechts an der Schürze beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Norden - Milchlaster in Brand geraten

In Norden ist am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Milchlaster während der Fahrt in Brand geraten. Der 38-Jährige Lkw-Fahrer war gegen 7.30 Uhr auf der Neuwesteeler Straße in Fahrtrichtung Greetsiel unterwegs, als er das Feuer bemerkte und noch rechtzeitig anhalten konnte. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, der Tankauflieger blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Neuwesteeler Straße musste vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.

