POL-BI: Detektive stoppen Ladendieb - U-Haft
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - In einem Modegeschäft ist am Mittwoch, 14.01.2026, ein Mann aufgefallen, der Kleidung im Wert von etwa 770 Euro stehlen wollte. Der 28-jährige Tatverdächtige hat mehrfach Diebstähle begangen und musste im Anschluss an die Ermittlungen am Donnerstag, 15.01.2026, wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr die Haft antreten.
Bemerkt hatten Ladendetektive den 28-Jährigen gegen 17:00 Uhr in einer Filiale einer Modehauskette an der Bahnhofstraße und der Stresemannstraße. Nach dem Aufenthalt in einer Umkleidekabine legte er von vier Bekleidungsstücken nur eins auf einen Ständer zurück. Bei einer Nachschau in der Kabine, fanden die Detektive keine Bekleidung. Sie sahen, wie der Mann die Abteilung mit einer eigenen Sporttasche verließ. Als er den Kassenbereich ignorierte und das Geschäft verließ, fingen ihn die Ladendetektive ab.
Der 28-jährige marokkanische Staatsbürger gestand gegenüber einem hinzugezogenen Team der Stadtwache den Diebstahl mit seiner präparierten Tasche, die das Auslösen eines Alarms der Schutzetiketten verhindern sollte. Die drei Jacken blieben in dem Modegeschäft. Die benutzte Tasche des Tatverdächtigen stellten die Polizisten sicher.
