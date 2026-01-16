PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Bielefeld - MK Trio

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagmorgen, 16.01.2026, erlitt ein Bielefelder auf der Straße Auf dem Oberen Esch bei einem Angriff schwere Verletzungen. Dem oder den Tätern gelang die Flucht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen griffen ein oder mehrere unbekannte Personen gegen 07:20 Uhr einen 49-jährigen Bielefelder in der Straße Auf dem Oberen Esch an und verletzten ihn schwer. Dem Opfer gelang zu Fuß die Flucht auf einen nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes.

Die eingesetzten Streifenbeamten leiteten unverzüglich eine Fahndung nach dem oder den Tätern ein, die jedoch negativ verlief. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Gegenwärtig liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass für andere Personen eine Gefahr bestand beziehungsweise besteht. Während der Spurensicherung wurde der Tatort abgesperrt.

Die Mordkommission "Trio" der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Alexander Scholz, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

