POL-BI: Unfall bei Falschfahrt auf der A 2 bei Bielefeld - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Falschfahrt am Sonntag, 18.01.2026, die mit einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, in Höhe der Rastanlage Lipperland Süd endete. Beteiligt war ein Pkw Skoda, der entgegen der Fahrtrichtung Hannover in Richtung Dortmund unterwegs war. Die Polizei bittet insbesondere die Autofahrer um Kontaktaufnahme, die auf der A 2 durch den entgegenkommenden silbernen Skoda Fabia vielleicht ausweichen mussten oder andere gefährliche Situationen erlebt haben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll ein Autofahrer gegen 21:30 Uhr mit einem Skoda Fabia auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung Hannover gefahren sein. Er war zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen Lippe und Bielefeld Ost unterwegs. In Höhe der Rastanlage Lipperland Süd bemerkte ein 20-Jähriger aus Siegen in seinem Toyota Almera den entgegenkommenden Falschfahrer auf dem linken Fahrstreifen.

Um einer Kollision zu entgehen, wich der Toyota-Fahrer nach rechts aus. Dabei geriet sein Pkw ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Nach den ersten Erkenntnissen wurde der 20-Jährige leicht verletzt.

Während die Beamten bei der Unfallaufnahme die ersten Informationen zu dem Pkw des Falschfahrers bekamen, wurden sie vor Ort auf den beteiligten Fahrer aufmerksam. Bei ihm soll es sich um einen 92-jährigen Bielefelder handeln. Der Mann blieb unverletzt, stand aber unter Schock.

Der Skoda Fabia blieb unbeschädigt. Autobahnpolizisten schätzten die Beschädigungen an dem Toyota Almera als Totalschaden ein. Mit den Schäden an den Elementen der Mittelschutzplanke schätzten Autobahnpolizisten den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Falschfahrt an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

