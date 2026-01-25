Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fensterscheiben zerbrechen mit lautem Knall

Warendorf (ots)

Am 24.01.2026, gegen 20:50 Uhr, informierten Anwohner des Hansarings in Beckum die Feuerwehr über einen lauten Knall und zerbrochene Fensterscheiben an einem Haus am Hansaring. Eintreffende Kräfte der Feuerwehr Beckum und der Polizei konnten mehrere beschädigte Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hansaring feststellen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache, die zu der Entstehung der Schäden führte, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

