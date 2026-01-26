Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (23.01.2026) 18 Uhr bis Samstag (24.01.2026) 00.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Feuerstraße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

