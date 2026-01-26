PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen
Beckum
Drensteinfurt. Ein Verkehrsunfall und drei Fahrten unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Sonntag (25.01.2026) um 01.55 Uhr kam es in Drensteinfurt auf der Straße Nordholt (K 26) zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Drensteinfurt fuhr mit seinem Pkw auf der K 26 aus Richtung Walstedde kommend. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und blieb im Graben liegen. Der Drensteinfurter versucht sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, wurde aber von Polizisten angetroffen. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest das er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

In Ahlen fielen am Wochenende zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss auf. Zunächst kontrollierten Polizisten am Samstag (24.01.2026) um 02.30 Uhr einen 22-jährigen Beckumer mit seinem Pkw auf der Beckumer Straße in Ahlen. Am Sonntag (25.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen dann einen 24-Jährigen aus Hameln mit seinem Fahrzeug.

In Beckum auf der Kaiser-Wilhelm-Straße fiel am Freitag (23.01.2026) um 17.15 Uhr ein 25-jähriger Ennigerloher auf, der mit seinem Auto unterwegs war.

Bei allen Fahrern stellten die Einsatzkräfte fest das sie Drogen konsumiert hatten. Es wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

