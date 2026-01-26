PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Mercedes beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (23.01.2026) in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr wurde in Ahlen an der Stettiner Straße eine geparkte Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:22

    POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrer prallt bei Alleinunfall gegen Baum

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (25.01.2026) um 16.45 Uhr kam es in Ennigerloh auf der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 65-jähriger Ennigerloher verwechselte augenscheinlich bei seinem Pkw Brems- und Gaspedal. Dadurch beschleunigte das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 18.000 ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:14

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (23.01.2026) 18 Uhr bis Samstag (24.01.2026) 00.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Feuerstraße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren