Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Bei glättebedingten Unfällen im Kreis blieb es meist bei Blechschäden

Warendorf (ots)

Am heutigen Montagmorgen (26.01.2026) gegen 06.15 Uhr erreichte der Schneefall den Kreis Warendorf. Die Streu- und Räumdienste waren im Einsatz, dennoch kam es auf den Straßen im Kreis zu einigen Verkehrsunfällen. In der Zeit bis 13 Uhr ereigneten sich insgesamt 35 Unfälle von denen 26 auf Straßenglätte zurückzuführen waren. Bei diesen wurde eine Person leicht verletzt. Bei den restlichen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden.

Der Unfall mit dem Leichtverletzten ereignete sich gegen 08.05 Uhr auf der L 793 zwischen Oelde und Ennigerloh-Ostenfelde im Bereich Köntrup (Ostenfelde). Hier kam ein Pkw in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Graben und überschlug sich im Anschluss. Der Sachschaden wurde hier auf circa 3.000 Euro geschätzt.

