Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Montag, 05.01.2026, 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Unbekannte brachen am Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hilgenstein" in Fritzlar-Werkel ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Der Sachschaden am Objekt wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

