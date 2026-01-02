PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026:

Wabern

Tatzeit: Sonntag, 28.12.2025, 15:00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 13:15 Uhr

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt der Diakonie in der Landgrafenstraße in Wabern eingebrochen. Die Kriminalpolizei in Homberg sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Objektes auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren brachen sie gewaltsam mehrere Zugangstüren auf, um sich Zutritt zu den jeweiligen Räumlichkeiten zu verschaffen. In einem Raum entdeckten die Unbekannten einen Tresor, den sie gewaltsam aus der Verankerung rissen und anschließend mit einer Flex öffneten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus dem Tresor Bargeld. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden ca. 5000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Homberger Kriminalpolizei geführt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

