Polizei Homberg

POL-HR: Arbeitsunfall in Bäckerei

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.12.2025:

Gilserberg

Ereigniszeit: Montag, den 29.12.2025 gegen 13:47 Uhr

Am Montag, dem 29.12.2025, gegen 13:47 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte über eine Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten einer Bäckerei im Treysaer Weg in Gilserberg informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten dort drei Personen Arbeiten an einer Zentralheizung für Backöfen durch. Aus bislang ungeklärter Ursache trat heißes Öl aus, das auf einen 34-jährigen Mann spritzte. Der Arbeiter erlitt dadurch schwere Verbrennungen am Körper und wurde zunächst durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Der angeforderte Rettungshubschrauber flog den 34-Jährigen anschließend in eine Unfallklinik für Brandverletzungen. Nach bisherigen Informationen besteht keine akute Lebensgefahr für ihn.

Durch das ausgetretene heiße Öl kam es zudem zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung. Ersten Erkenntnissen zur Folge könnten die Rauchgase möglicherweise durch eine Verpuffung entstanden sein. Infolge des Einatmens von Rauchgasen wurden ein 39-jähriger Mann sowie ein 63-jähriger Mann leicht verletzt. Beide Personen wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Ursache des Arbeitsunfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand von weiteren Ermittlungen.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz und der Landung des Rettungshubschraubers musste die Bundesstraße 3 in Höhe des Treysaer Weges in Gilserberg für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

