Polizei Homberg

POL-HR: Brand einer Doppelgarage

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Niedenstein

Ereigniszeit: Sonntag, den 28.12.25 um 19:51 Uhr

Am Sonntagabend kam es im Gassenhausener Weg in Niedenstein zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 19:51 Uhr eine freistehende Doppelgarage mit Spitzboden in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich in der Garage ein Quad des Eigentümers, das durch den Brand vollständig beschädigt wurde.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Niedenstein und Gudensberg unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zu den genauen Umständen des Brandgeschehens sowie zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg/Efze die Ermittlungen aufgenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

  • 29.12.2025 – 11:18

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Supermarkt

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Samstag, den 27.12.25 um 23:50 Uhr Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagabend gewaltsam in einen Supermarkt in der Erich-Rohde-Straße in Schwalmstadt einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 23:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie mit einem ...

  • 29.12.2025 – 09:54

    POL-HR: Diebstahl von Kompletträdern

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Fritzlar Tatzeit: Mittwoch, den 24.12.25 um 15:00 Uhr bis Samstag, den 27.12.25 um 09:00 Uhr Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen in der Wolfhager Straße in Fritzlar acht Kompletträder abmontiert und entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zur Tatzeit auf das ...

  • 29.12.2025 – 09:38

    POL-HR: Streit zwischen Personen endet mit Körperverletzung

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Schrecksbach Tatzeit: Freitag, 26.12.2025, gegen 02:45 Uhr Am Freitagmorgen, gegen 02:45 Uhr, befanden sich Rettungskräfte und Polizei in der Schwalmtalstraße im Schrecksbacher Ortsteil Röllshausen im Einsatz, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Weihnachtsfeier gekommen war. Nach derzeitigem ...

