Polizei Homberg

POL-HR: Brand einer Doppelgarage

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025:

Niedenstein

Ereigniszeit: Sonntag, den 28.12.25 um 19:51 Uhr

Am Sonntagabend kam es im Gassenhausener Weg in Niedenstein zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 19:51 Uhr eine freistehende Doppelgarage mit Spitzboden in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich in der Garage ein Quad des Eigentümers, das durch den Brand vollständig beschädigt wurde.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Niedenstein und Gudensberg unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zu den genauen Umständen des Brandgeschehens sowie zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg/Efze die Ermittlungen aufgenommen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

