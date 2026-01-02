Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Bauwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026:

Malsfeld

Tatzeit: Dienstag, den 30.12.2025, 22:00 Uhr - Mittwoch, den 31.12.2025, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben unbekannte Täter in der Gemarkung "Bruchwiesen" in Malsfeld-Ostheim diverse Werkzeuge und eine Musikbox aus einem Bauwagen gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Unbekannten zunächst unbefugt das Baustellengelände und begaben sich anschließend zu dem dortigen Bauwagen. Dort hebelten sie die Zugangstür auf und entnahmen mehrere Gegenstände aus dem Innenraum.

Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden am Bauwagen wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell