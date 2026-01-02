PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Bauwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026:

Malsfeld

Tatzeit: Dienstag, den 30.12.2025, 22:00 Uhr - Mittwoch, den 31.12.2025, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben unbekannte Täter in der Gemarkung "Bruchwiesen" in Malsfeld-Ostheim diverse Werkzeuge und eine Musikbox aus einem Bauwagen gestohlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Unbekannten zunächst unbefugt das Baustellengelände und begaben sich anschließend zu dem dortigen Bauwagen. Dort hebelten sie die Zugangstür auf und entnahmen mehrere Gegenstände aus dem Innenraum.

Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden am Bauwagen wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:38

    POL-HR: Einsatzlage zum Jahreswechsel 31.12.2025 bis 01.01.2026 in der PD Schwalm-Eder

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026: Schwalm-Eder-Kreis Zum Jahreswechsel 2025/2026 kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu mehreren Einsätzen, die überwiegend im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik standen. Die Einsätze verteilten sich über den gesamten Kreis und reichten von kleineren Bränden bis hin zu einem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:39

    POL-HR: Arbeitsunfall in Bäckerei

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.12.2025: Gilserberg Ereigniszeit: Montag, den 29.12.2025 gegen 13:47 Uhr Am Montag, dem 29.12.2025, gegen 13:47 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte über eine Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten einer Bäckerei im Treysaer Weg in Gilserberg informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen führten dort drei Personen Arbeiten an einer Zentralheizung für Backöfen durch. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:59

    POL-HR: Brand einer Doppelgarage

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.12.2025: Niedenstein Ereigniszeit: Sonntag, den 28.12.25 um 19:51 Uhr Am Sonntagabend kam es im Gassenhausener Weg in Niedenstein zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 19:51 Uhr eine freistehende Doppelgarage mit Spitzboden in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich in der Garage ein Quad des Eigentümers, das durch den Brand vollständig beschädigt wurde. Das Feuer konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren