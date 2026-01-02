Polizei Homberg

POL-HR: Einsatzlage zum Jahreswechsel 31.12.2025 bis 01.01.2026 in der PD Schwalm-Eder

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

Zum Jahreswechsel 2025/2026 kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu mehreren Einsätzen, die überwiegend im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik standen. Die Einsätze verteilten sich über den gesamten Kreis und reichten von kleineren Bränden bis hin zu einem Körperverletzungsdelikt.

Am 31.12.2025 gegen 13:38 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Borken zu einem Mülltonnenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich der Inhalt einer Mülltonne leicht beschädigt. Ein Sachschaden an der Tonne entstand nicht. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

Am 01.01.2026 gegen 00:00 Uhr verletzte sich ein Mann in Schrecksbach - Röllshausen beim Abfeuern einer Schreckschusswaffe selbst leicht an der linken Hand. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Um 00:19 Uhr wurde ein Brand eines Altkleidercontainers im Tannenweg in Homberg/Efze gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr jedoch lediglich einen bereits gelöschten Sack mit Kleidungsstücken fest, der vor dem Container gelegen hatte. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die Verursacher sind bislang unbekannt.

Gegen 00:53 Uhr kam es in der Homberger Straße in Homberg-Caßdorf zu einem Heckenbrand. Nach ersten Erkenntnissen war eine Silvesterrakete in die Hecke geflogen. Durch den Brand wurde ebenfalls die Fassade eines angrenzenden Hauses leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Um 01:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Homberg (Efze) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach vorangegangenen verbalen Beleidigungen sprühte ein bislang unbekannter Täter einem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

Gegen 02:00 Uhr brannten im Rodeweg in Knüllwald-Remsfeld zwei Mülltonnen. Ein Zeuge hatte die Hausbewohner auf die brennenden Mülltonnen aufmerksam gemacht. Zusammen mit den Bewohnern wurde der Brand gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand durch Feuerwerksreste.

Ein weiterer Mülltonnenbrand ereignete sich am 01.01.2026 gegen 04:17 Uhr in der Böhlstraße in Oberaula. Hier brannten drei Mülltonnen. Durch das Feuer wurde der Außenputz eines angrenzenden Hauses leicht beschädigt. Eine Selbstentzündung konnte ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

