PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Sonntag, 04.01.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026, 00:30 Uhr

Zwischen Sonntag (18:00 Uhr) und Montag (00:30 Uhr) wurde ein Opel Astra Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW stand zur Tatzeit im Burghardweg in Homberg/Efze.

Die Täter öffneten das vermutlich unverschlossene Fahrzeug und entwendeten eine Kulturtasche mit Bargeld sowie verschiedenen Dokumenten. Darüber hinaus nahmen sie aus dem Innenraum des Fahrzeuges mehrere Schlüssel und eine Insulinpumpe. Mit dem Diebesgut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:57

    POL-HR: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026: Wabern Tatzeit: Sonntag, 28.12.2025, 15:00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 13:15 Uhr Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt der Diakonie in der Landgrafenstraße in Wabern eingebrochen. Die Kriminalpolizei in Homberg sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:19

    POL-HR: Diebstahl aus Bauwagen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026: Malsfeld Tatzeit: Dienstag, den 30.12.2025, 22:00 Uhr - Mittwoch, den 31.12.2025, 09:00 Uhr Zwischen Dienstag und Mittwoch haben unbekannte Täter in der Gemarkung "Bruchwiesen" in Malsfeld-Ostheim diverse Werkzeuge und eine Musikbox aus einem Bauwagen gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Unbekannten zunächst unbefugt das Baustellengelände und begaben sich anschließend ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:38

    POL-HR: Einsatzlage zum Jahreswechsel 31.12.2025 bis 01.01.2026 in der PD Schwalm-Eder

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.01.2026: Schwalm-Eder-Kreis Zum Jahreswechsel 2025/2026 kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu mehreren Einsätzen, die überwiegend im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik standen. Die Einsätze verteilten sich über den gesamten Kreis und reichten von kleineren Bränden bis hin zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren