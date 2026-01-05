Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Sonntag, 04.01.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026, 00:30 Uhr

Zwischen Sonntag (18:00 Uhr) und Montag (00:30 Uhr) wurde ein Opel Astra Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW stand zur Tatzeit im Burghardweg in Homberg/Efze.

Die Täter öffneten das vermutlich unverschlossene Fahrzeug und entwendeten eine Kulturtasche mit Bargeld sowie verschiedenen Dokumenten. Darüber hinaus nahmen sie aus dem Innenraum des Fahrzeuges mehrere Schlüssel und eine Insulinpumpe. Mit dem Diebesgut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell