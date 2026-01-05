POL-HR: Diebstahl aus PKW
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.01.2026:
Homberg/Efze
Tatzeit: Sonntag, 04.01.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026, 00:30 Uhr
Zwischen Sonntag (18:00 Uhr) und Montag (00:30 Uhr) wurde ein Opel Astra Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW stand zur Tatzeit im Burghardweg in Homberg/Efze.
Die Täter öffneten das vermutlich unverschlossene Fahrzeug und entwendeten eine Kulturtasche mit Bargeld sowie verschiedenen Dokumenten. Darüber hinaus nahmen sie aus dem Innenraum des Fahrzeuges mehrere Schlüssel und eine Insulinpumpe. Mit dem Diebesgut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.
Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.
