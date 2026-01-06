Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Parkscheinautomaten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.01.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Montag, den 22.12.2025, 12:00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026, 11:55 Uhr

In den vergangenen Wochen beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Parkscheinautomaten in der Wallstraße sowie in der Hans-Staden-Allee in Homberg/Efze.

Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten die Täter offenbar Böller und steckten diese anschließend in das Münzfach der Automaten. Durch die Explosionen wurden die Parkscheinautomaten erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 2400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

