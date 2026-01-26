Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter - KI-Masche

Warendorf (ots)

In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Anrufen von falschen Bankmitarbeitern im Kreis Warendorf gekommen.

Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter verschiedener Geldinstitute aus und suggerierten ihren Opfern, dass deren Konten wegen verschiedener KI-Installationen überprüft werden müssten. Sie kannten einige persönliche Daten der Opfer und erschlichen sich so das Vertrauen. Danach verleiteten sie diese dazu, Überweisungen auf andere Konten zu veranlassen oder auch das Online-Banking ganz freizugeben.

- Bankmitarbeiter werden niemals von Ihnen verlangen, Konten, EC-Karten samt PIN überprüfen zu müssen.

- Sollten Sie Anrufe, Besucher dieser Art bekommen: Legen Sie

sofort auf, schließen Sie die Türe, versichern Sie sich bei Nachbarn, Verwandten, Freunden zurück.

Weitere Tipp zu unterschiedlichen Betrugsmaschen gibt es hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell