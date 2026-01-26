PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Bankmitarbeiter - KI-Masche

Warendorf (ots)

In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Anrufen von falschen Bankmitarbeitern im Kreis Warendorf gekommen.

Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter verschiedener Geldinstitute aus und suggerierten ihren Opfern, dass deren Konten wegen verschiedener KI-Installationen überprüft werden müssten. Sie kannten einige persönliche Daten der Opfer und erschlichen sich so das Vertrauen. Danach verleiteten sie diese dazu, Überweisungen auf andere Konten zu veranlassen oder auch das Online-Banking ganz freizugeben.

   - Bankmitarbeiter werden niemals von Ihnen verlangen, Konten, 
     EC-Karten samt PIN überprüfen zu müssen.
   - Sollten Sie Anrufe, Besucher dieser Art bekommen: Legen Sie

sofort auf, schließen Sie die Türe, versichern Sie sich bei Nachbarn, Verwandten, Freunden zurück.

Weitere Tipp zu unterschiedlichen Betrugsmaschen gibt es hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:28

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Rentnerin bestohlen - Hinweise zu Betrugsmasche

    Warendorf (ots) - Eine pflegebedürftige Rentnerin ist vergangene Woche (Donnerstag, 22.01.2026) in Sendenhorst-Albersloh bestohlen worden. Eine unbekannte Frau kontaktierte das Geldinstitut der Seniorin und gab sich als eben diese aus. Sie legitimierte sich am Telefon mit diversen persönlichen Daten, sodass es den Anschein machte, dass tatsächlich die Rentnerin ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:23

    POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Mercedes beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Freitag (23.01.2026) in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr wurde in Ahlen an der Stettiner Straße eine geparkte Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren