Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bereits zwei Tatverdächtige eines schweren Raubes in Gelsenkirchen-Horst ermittelt werden konnten, sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem dritten, bislang unbekannten, Tatverdächtigen. Dieser soll am Freitag, 15. August 2025, gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Gebäude an der Devensstraße einen 34-Jährigen aus Bochum niedergeschlagen und am Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Anschließend haben die Männer Bargeld des Bochumers entwendet und ihn bedroht.

Nun hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung des Bildes angeordnet.

Das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188194

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 11:01

    POL-GE: Raub auf Seniorin in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - In der Wohnung einer 92-jährigen Seniorin ereignete sich am Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter tatverdächtiger Mann klingelte an dem Mehrfamilienhaus auf der Straße Lerckenshof im Stadtteil Heßler. Als die Gelsenkirchenerin ihre Wohnungstür öffnete, wurde sie unmittelbar in die Wohnung gedrängt und der Tatverdächtige stieß die Frau mehrfach vor ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 16:33

    POL-GE: Durchsuchungen bei der Sparkasse/Ermittlungen nach Einbruch dauern an

    Gelsenkirchen (ots) - Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen am 29. Dezember 2025 hat die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Am heutigen Dienstag, 6. Januar 2025, werden seit 16.25 Uhr die Geschäftsräume in der betroffenen Filiale an der Nienhofstraße in Buer durchsucht. Den dazu ...

    mehr
