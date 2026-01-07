Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bereits zwei Tatverdächtige eines schweren Raubes in Gelsenkirchen-Horst ermittelt werden konnten, sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem dritten, bislang unbekannten, Tatverdächtigen. Dieser soll am Freitag, 15. August 2025, gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Gebäude an der Devensstraße einen 34-Jährigen aus Bochum niedergeschlagen und am Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Anschließend haben die Männer Bargeld des Bochumers entwendet und ihn bedroht.

Nun hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung des Bildes angeordnet.

Das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188194

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

