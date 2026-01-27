PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Sendenhorst. Geparkten Ford Focus beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (26.01.2026) in der Zeit von 9.15 Uhr bis 14.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Realschule an der Straße Auf der Geist in Sendenhorst ein geparkter Ford Focus am Heck beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

