POL-WAF: Beckum. Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs
Warendorf (ots)
Am Montag (26.01.2026) um 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Beckum auf der Sternstraße den Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest das der 54-jährige Beckumer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell