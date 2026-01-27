Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (22.01.2026) kam es gegen 17 Uhr auf der Milter Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunkelblauen Transporters befuhr die Milter Straße in Richtung Andreasstraße. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Kuga vorbei fuhr, streifte er diesen. Der Fahrer des Transporters flüchtete. Hinter dem Transporter sollen sich noch weitere Fahrzeuge befunden haben. Deren Fahrer könnten den Unfall beobachtet haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

