POL-WAF: Ahlen. Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Am Dienstag (27.01.26) um 17.45 Uhr kam es auf der Straße Im Hövenerort (Höhe Kastanienweg) zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Hövenerort in Richtung Hammer Straße. Ein 6-jähriger Junge aus Ahlen ging an der Hand seiner Mutter und beabsichtigte die Straße in Richtung der Bushaltestelle zu queren. Das Kind riss sich von der Hand der Mutter los und lief auf die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 6-Jährige wurde leicht verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

