Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Droh-E-Mail an Schule versandt

Warendorf (ots)

Die Polizei im Kreis Warendorf erhielt am Dienstag (27.01.2026) um 08.40 Uhr Kenntnis darüber, dass an einer Grundschule in Ahlen per E-Mail eine Gewalttat angedroht worden ist. Weitere Hinweise, die den Verdacht einer solchen Tat erhärten würden, liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei nimmt den Hinweis ernst und hat sofort umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. So wurde unter anderem die Präsenz an der betroffenen Schule erhöht. Der Unterricht an der Schule verläuft weiter nach Plan. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu dem Absender der Nachricht dauern an.

