POL-WAF: Sassenberg. Radfahrerin angefahren und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) um 7.30 Uhr kam es in Sassenberg im Kreisverkehr an der Drostenstraße / Von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw befuhr den Kreisverkehr und fuhr aus diesem in die Drostenstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Sassenbergerin auf ihrem Fahrrad, die die Drostenstraße auf dem Radweg querte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

