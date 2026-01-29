PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Alkoholisiert mit Auto von der Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) um 22.45 Uhr kam es auf der Münsterstraße in Everswinkel zu einem Alleinunfall. Ein 36-Jähriger aus Everswinkel befuhr mit seinem Pkw die Münsterstraße aus Richtung L 793 kommend. Hinter der dortigen Brücke geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen vor einer Baumreihe zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann Alkohol getrunken hatte und nicht mehr fahrtüchtig war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen ein. Sein Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 3.600 Euro geschätzt.

