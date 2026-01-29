PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) um 14.40 Uhr kam es zwischen Warendorf und dem Ortsteil Milte auf der L 830 zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Milte und wollte nach links in die Bauernschaft abbiegen. Ein 39-Jähriger aus Steinfurt fuhr in gleicher Richtung und prallte auf das Heck des Fahrzeugs. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

