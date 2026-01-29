POL-WAF: Wadersloh. Geparkten grauen Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (28.01.2026) um 17.25 Uhr kam es in Sassenberg auf der Straße Lappenbrink zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Warendorf befuhr den Lappenbrink und geriet aufgrund der Witterungslage ins Schleudern. Er stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte. Er verletzte sich leicht benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten ...

mehr