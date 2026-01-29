POL-WAF: Wadersloh. Geparkten grauen Mercedes angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (28.01.2026) in der Zeit von 15 Uhr bis 15.15 Uhr wurde in Wadersloh an der Wenkerstraße auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes eine geparkte Mercedes A-Klasse am Heck beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
