POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Doppelhaushälfte

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (28.01.2026) um 14.40 Uhr kam es zwischen Warendorf und dem Ortsteil Milte auf der L 830 zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Milte und wollte nach links in die Bauernschaft abbiegen. Ein 39-Jähriger aus Steinfurt fuhr in gleicher Richtung und prallte auf das Heck des Fahrzeugs. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ...

mehr