POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Doppelhaushälfte
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (29.01.2026) in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Weidenbrede in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
