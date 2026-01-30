Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Zur Polterkuhle in Oelde ein. Die Täter verschafften sich über die Rückseite gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räume. Es liegen bisher keine Angaben zum Diebesgut vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

