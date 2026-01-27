POL-FR: Oberried: Brand einer Veranstaltungsscheune
Freiburg (ots)
Am Samstag, den 24.01.2026, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand einer Veranstaltungsscheune in der Hauptstraße in Oberried. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.
AKM
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Annika Kuhlmann
Telefon: 0761 882-1027
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell