Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberried: Brand einer Veranstaltungsscheune

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand einer Veranstaltungsscheune in der Hauptstraße in Oberried. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

AKM

