Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.01.2026 im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 13:15 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Kirche im Römerweg in Bad Säckingen geparkter Skoda durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

