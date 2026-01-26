Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/ Remetschwil: Drei Katzen ausgesetzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, wurden dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen drei ausgesetzte Katzen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Remetschwil und Oberalpfen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei junge Siam-Katzen, welche augenscheinlich in der Zeit von Freitagabend, 23.01.2026, bis Samstagmittag ausgesetzt wurden. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Katzenhalter oder die Katzenhalterin geben können oder Verdächtiges zwischen Remetschwil und Oberalpfen wahrgenommen haben. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 213 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

