PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/ Remetschwil: Drei Katzen ausgesetzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, wurden dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen drei ausgesetzte Katzen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Remetschwil und Oberalpfen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei junge Siam-Katzen, welche augenscheinlich in der Zeit von Freitagabend, 23.01.2026, bis Samstagmittag ausgesetzt wurden. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Katzenhalter oder die Katzenhalterin geben können oder Verdächtiges zwischen Remetschwil und Oberalpfen wahrgenommen haben. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 213 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:30

    POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Rauchentwicklung in Gewerbestraße

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Bernau im Schwarzwald zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer starken Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand auch kein Sachschaden. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:30

    POL-FR: Küssaberg: Gegenverkehr beim Überholen übersehen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 37-jähriger Audi-Fahrer zwischen Dangstetten und Bechtersbohl ein Tesla zu überholen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Toyota. Es kam zur seitlichen Kollision mit diesem und im weiteren Verlauf auch zur Berührung mit dem Heck des Teslas. Der Toyota wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und stark ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:29

    POL-FR: Wutöschingen: Rotlicht missachtet - vier Personen leicht verletzt.

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr kam es auf der B314 an der Ampelkreuzung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Stühlingen unterwegs war, die rot zeigende Ampel missachtet haben und kollidierte mit einem aus Richtung Hauptstraße kommenden Ford, der nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren