PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Rotlicht missachtet - vier Personen leicht verletzt.

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 16:45 Uhr kam es auf der B314 an der Ampelkreuzung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Stühlingen unterwegs war, die rot zeigende Ampel missachtet haben und kollidierte mit einem aus Richtung Hauptstraße kommenden Ford, der nach links in Richtung Lauchringen abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen des Fords, sowie die beiden Insassen des Mercedes leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt, wird aber auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:46

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht im fließenden Verkehr - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 16.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Goethestraße / Maurice-Sadorge-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin befuhr mit einem dunklen Pkw die Maurice-Sadorge-Straße und bog an der Kreuzung zur Goethestraße nach links ab. Dabei wurde eine von rechts ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:44

    POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Einbruch in Autowerkstatt

    Freiburg (ots) - Aus der Autowerkstatt wurden ein VW Touareg sowie eine Kasse mit Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 36.000 Euro. Auch wurde ein Tresor angegangen, welche aber nicht geöffnet werden konnte. Ursprungsmeldung: In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.01.2026, 21.00 Uhr bis Freitag, 23.01.2026, 07.15 Uhr, gelangte eine unbekannte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:43

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Fahrerin von E-Scooter verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 23.01.2026, gegen 18.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Basler Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw und ein E-Scooter beteiligt waren. Ein 57-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und bog an der Kreuzung zur Basler Straße nach rechts ab. Dabei übersah er eine auf der Basler Straße fahrende, von links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren