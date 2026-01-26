Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Fahrerin von E-Scooter verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 18.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Basler Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw und ein E-Scooter beteiligt waren. Ein 57-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und bog an der Kreuzung zur Basler Straße nach rechts ab. Dabei übersah er eine auf der Basler Straße fahrende, von links kommende, vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Der Pkw touchierte die 61-Jährige Fahrerin, welche in der Folge auf die Fahrbahn stürzte. Mit dem Verdacht einer Armfraktur wurde diese vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell