POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - Fahrerin von E-Scooter verletzt
Freiburg (ots)
Am Freitag, 23.01.2026, gegen 18.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Basler Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw und ein E-Scooter beteiligt waren. Ein 57-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und bog an der Kreuzung zur Basler Straße nach rechts ab. Dabei übersah er eine auf der Basler Straße fahrende, von links kommende, vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Der Pkw touchierte die 61-Jährige Fahrerin, welche in der Folge auf die Fahrbahn stürzte. Mit dem Verdacht einer Armfraktur wurde diese vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell