Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kollision auf dem Radweg zwischen Pedelec und Fahrrad - eine Schwerverletze

eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 20.40 Uhr, kam es auf einem Radweg an der Bundesstraße 3 (Müllheimer Straße) zu einer Frontalkollision zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad. Die 37-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die 37-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg von Weil am Rhein kommend in Richtung Haltingen. Die 22-jährige Fahrerin des Pedelecs in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe eines Museums kollidierten beide Fahrerinnen frontal miteinander. Beide stürzten zu Boden. Die 37-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Unispital nach Basel gebracht. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Sachlage wurden keine Fahrradhelme getragen.

