POL-FR: Weil am Rhein: Kollision auf dem Radweg zwischen Pedelec und Fahrrad - eine Schwerverletze
eine Leichtverletzte
Freiburg (ots)
Am Freitag, 23.01.2026, gegen 20.40 Uhr, kam es auf einem Radweg an der Bundesstraße 3 (Müllheimer Straße) zu einer Frontalkollision zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad. Die 37-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die 37-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg von Weil am Rhein kommend in Richtung Haltingen. Die 22-jährige Fahrerin des Pedelecs in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe eines Museums kollidierten beide Fahrerinnen frontal miteinander. Beide stürzten zu Boden. Die 37-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Unispital nach Basel gebracht. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Sachlage wurden keine Fahrradhelme getragen.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell