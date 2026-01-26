POL-FR: Zell im Wiesental: VW Tiguan in der Schopfheimer Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 06:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 5 Richtung Basel, auf der Höhe von Freiburg-Hochdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen einem vorausfahrenden Lkw-Gespann auf. Ein bei dem Pkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es entstand ein Sachschaden ...

