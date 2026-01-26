POL-FR: Zell im Wiesental: VW Tiguan in der Schopfheimer Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 23.01.2026 zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr einen neben der Fahrbahn in der Schopfheimer Straße, Höhe Hausnummer 5, geparkten VW Tiguan. Der Sachschaden am hinteren linken Kotflügel wurde vermutlich beim Rangieren verursacht und beläuft sich auf rund 1500 Euro. Am VW Tiguan konnten dunkelgrüne Lackantragungen festgestellt werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
