PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: VW Tiguan in der Schopfheimer Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 23.01.2026 zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr einen neben der Fahrbahn in der Schopfheimer Straße, Höhe Hausnummer 5, geparkten VW Tiguan. Der Sachschaden am hinteren linken Kotflügel wurde vermutlich beim Rangieren verursacht und beläuft sich auf rund 1500 Euro. Am VW Tiguan konnten dunkelgrüne Lackantragungen festgestellt werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:21

    POL-FR: Schopfheim: Leergut und Getränke aus Hinterhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich am Freitag, 23.01.2026 zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Hinterhof in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 37, welcher zu einem Café gehört. Der oder die Täter entwendeten Kisten mit Leergut und Getränken. Des Weiteren wird vermutet, dass die Täterschaft ein im Hof stehendes Fahrrad mitgenommen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:30

    POL-FR: Auffahrunfall auf der Autobahn 5 mit Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 06:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 5 Richtung Basel, auf der Höhe von Freiburg-Hochdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen einem vorausfahrenden Lkw-Gespann auf. Ein bei dem Pkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es entstand ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren