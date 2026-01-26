Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Leergut und Getränke aus Hinterhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 23.01.2026 zwischen 01.30 Uhr und 09.30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Hinterhof in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 37, welcher zu einem Café gehört. Der oder die Täter entwendeten Kisten mit Leergut und Getränken. Des Weiteren wird vermutet, dass die Täterschaft ein im Hof stehendes Fahrrad mitgenommen hat. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Hauptstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell