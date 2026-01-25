Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Wilhelmstraße

Konrad-Adenauer-Platz -- Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und respektlosem Verhalten - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 24.01.2026, gegen 19:45 Uhr

Eine 33-jährige Radfahrerin stand verkehrsbedingt wartend am Konrad-Adenauer-Platz, Ecke Wilhelmstraße. Sie beabsichtigte in Richtung "Wiwili-Brücke" weiterzufahren.

Ihr entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Radfahrer. Dieser hielt einen Gegenstand in der Hand und streifte die 33-Jährige, wodurch sie an einer Hand leicht verletzt wurde. Im Anschluss an den Verkehrsunfall wurde die Geschädigte noch von dem Unbekannten angespuckt und verbal beleidigt.

Der Mann verweigerte seine Personalien und es kam zu einem Gerangel, als die Geschädigte versuchte, ein aussagekräftiges Foto von ihm zu machen. Sie schrie um Hilfe.

Nachdem Unbeteiligte auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, ließ der Mann von der Frau ab und entfernte sich mit unbekannter Zielrichtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Klärung der Identität des Unbekannten beitragen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg, Tel. 0761 882 3100.

