Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Körperverletzung nach Streitigkeit - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Freiburg (ots)

Nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung wegen einer weggeworfenen Zigarette kam es am Donnerstagnachmittag, 22.01.2026 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Straße Am Lindle in Müllheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei junge Männer im Alter von 16 und 26 Jahren sollen hierbei aus ihrem Auto ausgestiegen sein und einen 58-jährigen Mann unvermittelt angegriffen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen versetzten sie dem Mann mehrere Schläge und Tritte und verletzten ihn dadurch.

Beim Eintreffen der Polizei konnten zahlreiche Zeuginnen und Zeugen vor Ort angetroffen und befragt werden. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte den Vorfall videografisch dokumentiert und zeigte die Aufnahmen den eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund dieser Beweismittel konnten die zwischenzeitlich zum Tatort zurückgekehrte Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere wird die bislang unbekannte Zeugin, die die Videoaufnahmen gefertigt hat, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 / 1788-0 in Verbindung zu setzen.

RM / PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119

Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

