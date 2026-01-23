PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 20.01.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.01.2026, 07:00 Uhr, kam es in Emmendingen zu erheblichen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte hierbei mehrere markante Bereiche im Stadtgebiet. Betroffen sind das Erscheinungsbild der Stadtmauer, die Bahnunterführung im Bereich Bahnhof-Bahngleise sowie die Fassade des Bahnhofsempfangsgebäudes.

Durch die Beschädigungen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Emmendingen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641-5820 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

