POL-KI: 260123.1 Kiel: Unerwünschte Person an der Hebbelschule

Kiel (ots)

Am Mittwoch kam es um 9:00 Uhr zu einem zu einem polizeilichen Einsatz an der Hebbelschule. Ein männliche Person hielt sich in den Räumlichkeiten der Schule auf und wollte diese nach Aufforderung der Schulleitung nicht verlassen. Am 21.01.26 gegen 9:00 Uhr unterstützten Kollegen des 1. Polizeirevier die Schulleitung der Hebbelschule in der Feldstraße. Dort hielt sich ein deutscher Heranwachsender auf, der dort unerwünscht war. Der Schulleiter forderte den jungen Mann auf, die Schule zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Die hinzugerufenen Kollegen nahmen den unkooperativen Mann mit auf das 1. Polizeirevier, um die Identität festzustellen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Auf Antrag der Schulleitung fertigten die eingesetzten Beamten Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Nach Angaben einer Schülerin soll der Mann ihr bereits auf dem Schulweg aufgefallen sein. Hier sei es nach jetzigem Stand nicht zu strafbaren Handlungen gekommen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

