Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260122.1 Kiel: Friedlicher Verlauf einer Versammlungslage vor dem Landtag

Kiel (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es vor dem Landtag in Kiel zu einer angezeigten prokurdischen Versammlung, an der im Verlauf bis zu 1.100 Personen teilnahmen. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Die Versammlung startete um 15:10 Uhr am Kieler Landtag. Der Anzeigende hatte 1000 Teilnehmer erwartet. Diese trafen mit stetigem Zulauf am Versammlungsort ein. In der Spitze waren ca. 1100 Teilnehmende vor Ort. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Um 17.17 Uhr wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet.

Am heutigen Tage ging eine erneute Anzeige einer Versammlung zum gleichen Thema für Samstag den 24.01.2026 bei der Versammlungsbehörde ein. Die Polizei wird sich entsprechend aufstellen, um den störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell